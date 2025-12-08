Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vitale: "Alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Ranieri non può fare il capitano"

TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:08
Alessio Del Lungo
Radio Firenze Viola / Palla al centro
Giuseppe Vitale, dirigente di lungo corso che conosce molto bene l'ambiente gigliato, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, usando parole durissime nei confronti del club: "Quelli che sono attualmente in dirigenza, non sono uomini di calcio che stimo. Sabato, se io fossi stato la società, avrei portato tutta la squadra in ritiro al Viola Park e domenica mattina avrei deciso con l'allenatore cosa fare, se mandarli a casa o meno. A proposito di Vanoli, deve dimostrare che comanda alla Fiorentina: ad esempio, Ranieri non può più fare il capitano. Non può non salutare l'allenatore al cambio, sono queste le decisioni forti che può prendere un tecnico".

Di Goretti che pensa?
"È giovane, può imparare, ma deve prendere anche lui decisioni drastiche come dice in conferenza stampa. A partire dal capitano. Inoltre, per me alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Sento parlare di gente che rivuole Prandelli, Antognoni, Galli... ma alla proprietà attuale non interessa nulla. Questa è la verità. Sarebbe l'ora di contestare civilmente fuori dal Viola Park".

