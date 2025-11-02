Prima vittoria per l'Afghan Women United, un calcio all'esilio

Concluso torneo Fifa Unites, squadra rifugiate supera 7-0 Libia

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Prima vittoria per l'Afghan Women United, la nazionale di calcio composta da atlete rifugiate che ha partecipato al torneo "Fifa Unites: Women's Series" che si è concluso in Marocco. La nazionale afghana ha battuto 7-0 la Libia, una vittoria che al di là delle statistiche, segna un importante momento per l'inserimento della squadra composta da atlete rifugiate nel panorama internazionale. La partecipazione dell'Afghan Women United alla 'Fifa Unites: Women's Series' fa parte di una strategia più ampia promossa dalla Fifa per il calcio femminile afghano, che sta consentendo alle giocatrici del Paese di tornare sulla scena internazionale femminile ed è stata riconosciuta come un'iniziativa all'avanguardia nel mondo dello sport.

Formata a maggio di quest'anno con il supporto della Fifa, la squadra, ora nota come Afghanistan Women United, è allenata da Pauline Hamill e comprende giocatrici reinsediate in paesi come Australia, Regno Unito e Danimarca. Il gruppo rappresenta un potente simbolo di resistenza e resilienza, portando avanti la bandiera dell'Afghanistan e il messaggio di uguaglianza a livello internazionale nonostante siano stati costretti ad abbandonare la propria patria. La vittoria per 7-0 non è solo un trionfo sportivo, ma anche una dichiarazione di perseveranza e speranza per le donne afghane private delle libertà fondamentali in patria. Il FIFA Unites: Women's Series 2025 è stato vinto dal Ciad che ha vinto le tre partite del torneo. Ciad e Libia saranno presenti per la prima volta nel ranking mondiale. (ANSA).