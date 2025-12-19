Bologna avanti ai rigori: non accadeva dalla Coppa Italia 1995/1996
Quello sull'Inter è a suo modo un successo storico per il Bologna di Vincenzo Italiano, che lunedì sera sfiderà il Napoli in finale di Supercoppa Italiana, edizione 2025, al suo esordio nella competizione.
Come evidenziato da Opta, il club rossoblù ha passato un turno tra tutte le competizioni dopo i tiri di rigore per la prima volta dal 13 dicembre 1995 contro il Milan, nei quarti di finale della Coppa Italia 1995/96.
L'appuntamento con la finale è in programma lunedì sera alle 20, in diretta tv su Mediaset (Italia 1). La partita, come le altre di Supercoppa, si giocherà all'Al-Awwal Park di Riyadh.
