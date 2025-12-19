Si scrive Immobile, si legge Supercoppa: Ciro col Bologna vuole ripartire dal suo ultimo trofeo

Ciro Immobile è tornato e se il buongiorno si vede dal mattino... L'attaccante del Bologna, subentrato a Castro al 76' della semifinale di Supercoppa contro l'Inter, ha trasformato con freddezza il rigore decisivo venendo proclamato fin da subito il nuovo "Re Mida" rossoblù. È vero: il suo primo gol ufficiale, e quindi utile per la statistica, non è ancora arrivato, ma alla sua terza presenza in questa nuova avventura l'ex Lazio e Besiktas si è fatto trovare pronto. Anzi, prontissimo.

Rientrato nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma lo scorso 4 dicembre (appena 10 minuti), Immobile a Riyadh ha giocato un quarto d'ora più recupero (e più rigori), aumentando progressivamente minutaggio, fiducia e protagonismo. In campionato aveva già collezionato 30 minuti all'esordio contro la Roma, salvo poi doversi fermare a lungo per un fastidioso stiramento alla coscia. La partita contro l'Inter, magari anche la finale col Napoli, possono dunque rappresentare l'occasione giusta per rilanciarsi e gridare a Bologna, così come all'Italia intera: "Io ci sono ancora".

A 35 anni, il bomber di Torre Annunziata vuole ripartire infatti proprio dal suo ultimo trofeo vinto in Italia: quella Supercoppa italiana alzata con la Lazio nel 2019-2020. Lo stesso titolo è arrivato più recentemente pure in Turchia, nel 2024-2025: un bis di indizi che lo rende un autentico talismano in vista del gran duello tra Italiano e Conte. Con un Bernardeschi di nuovo fuori dai giochi a causa di un brutto infortunio alla spalla, il Bologna hanno immediatamente (ri)trovato l'esperienza mancante nel loro centravanti. Sarà lui l'arma in più per questa seconda parte di stagione?