Inter, Mkhitaryan: "Dovevamo chiudere prima la partita, non riusciamo a sbloccarci"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, commenta ai microfoni di Italia 1 la sconfitta ai calci di rigore nella semifinale di Supercoppa italiana: "Dovevamo chiudere prima la partita. I calci di rigore sono un altro discorso, non riusciamo a sbloccarci. Abbiamo perso di nuovo dopo l'Atletico Madrid, però dobbiamo chiudere le partite perché creando così tante occasioni bisogna farlo".

Cosa non ha funzionato?

"Nel calcio non si gioca undici contro zero, abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti. Ora non servono scuse, dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare".

Come si esce da questa serata?

"La sconfitta fa male, c'è una grande delusione ma siamo consapevoli di quello che possiamo fare e dobbiamo lavorare ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi".