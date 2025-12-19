Inter, Chivu: "Quando arrivano certi ko cadi, piangi e poi devi provare di nuovo a rialzarti"

Ai microfoni di Inter TV, dopo la sconfitta patita ai calci di rigore contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa italiana, si è presentato il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato bene, abbiamo sbloccato la partita poi abbiamo subito le loro la loro pressione e la loro intensità come è giusto fosse, perché non avevano niente da perdere e perché dovevano riprendere la partita. Sono riusciti a metterci in difficoltà, a non farci fare le giocate giuste e quelle più lucide. Poi loro l’hanno pareggiata e noi siamo risaliti creando qualcosa a fine del primo tempo. Nel secondo tempo credo che abbiamo messo in mostra tutta la nostra qualità, la nostra intensità e la nostra forza. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma purtroppo poi siamo arrivati ai calci di rigore, dove è una lotteria abbiamo perso".

L'Inter però prova sempre a fare la partita; questo la soddisfa?

"Quando arrivano sconfitte del genere cadi, piangi e poi devi provare di nuovo a rialzarti sempre a testa alta, sempre consapevoli di quello che sei e di quello che fai: dei fare ciò se vuoi fare le cose in grande. Questo i ragazzi l’hanno dimostrato nel tempo, dove hanno sempre saputo rialzarsi. Ho una squadra di grandi campioni e di grandi uomini che sanno rialzarsi e sanno osare".

Adesso testa all'Atalanta.

"Daremo il nostro massimo e ci impegneremo come sempre accaduto in tutte le partite".