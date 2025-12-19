Tisci: "Questo 2025 ha dimostrato una crescita di tutta Pineto. Non dimentichiamolo mai"

Si chiuderà domani il 2025 del Pineto. In programma il match della 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata, contro il Gubbio. Queste le parole del tecnico degli abruzzesi Ivan Tisci nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Domani arriviamo al giro di boa e affrontiamo una squadra che per le prime otto-nove giornate aveva fatto molto bene. Grazie ad un tecnico di grande esperienza e tanti giocatori di qualità. Mi aspetto una gara difficile, sia sul piano tecnico-tattico sia per la posta in palio. Loro hanno bisogno di punti così come che vogliamo chiudere al meglio l'anno. Avere 25 punti in classifica ci permette di affrontare al meglio questa gara.

Nell'anno solare abbiamo dimostrato quanto siamo cresciuti con i fatti. Quando anche l'amministrazione comunale si attiva per avere un impianto sempre più bello è la dimostrazione che tutto l'ambiente sta crescendo. Il nostro presidente sta facendo tanti sacrifici e penso che i punti fatti nell'anno solare siano tanti e deve essere sottolineato.

La gara di domani sarà difficile e faremo di tutto di giocarcela, ma vorrei che a prescindere dal suo esito, visto che non potrò essere con voi per la squalifica, nel dopo partita non ci si dimentichi di quanto abbiamo fatto. Sotto tutti i punti di vista".