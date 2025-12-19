TMW Radio
Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Ospite dei microfoni di TMW Radio, Fabio Lucioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla stagione in Serie B di due sue ex squadre come Frosinone e Palermo. Entrambe riusciranno a centrare la promozione in Serie A? Ecco la risposta dell'ex difensore:
"Ho sempre pensato che il Palermo sulla carta avesse qualcosa in più. A gennaio sistemerà alcune situazioni e il girone di ritorno è sempre un altro campionato.
Il Frosinone sta facendo un percorso straordinario, ma non sarà facile mantenerlo perché ci sono squadre più attrezzate. La Serie B è imprevedibile: se continuano così è giusto che sognino. Il Palermo, però, per struttura e potenziale mi sembra quello con più carte in regola per fare il salto".
