Bologna-Inter, la moviola di Cesari: "Bisseck, rigore netto". Poi spiega il contatto Bonny-Heggem

"Sono molto contento del Var stasera, ha aiutato e salvato due volte Chiffi. Chiffi salvato da Maresca, portato in braccio proprio". Inizia così su Sportmediaset la moviola a cura dell'ex arbitro Graziano Cesari riguardo gli episodi dubbi di Bologna-Inter, seconda semifinale di Supercoppa italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore.

Queste le sue parole, iniziando dal fallo di mano che ha portato al rigore per il Bologna: "Il pallone arriva in area, c’è questo contatto col braccio che Chiffi non può vedere assolutamente dalla sua posizione. Deve per forza intervenire il Var. È chiaro che è stato un Var molto lungo, stavano vedendo se c’era un contrasto tra le braccia di Castro e Bisseck. Probabilmente hanno guardato anche se prima colpiva di testa e poi di braccio. Bisseck cerca l’intervento di testa ma liscia il pallone e il braccio è larghissimo e fuori dalla sagoma. Revisione giustissima, Bisseck era anche ultimo uomo, ci sono tante componenti. Una situazione fatta molto bene dal Var".

Poi, il rigore dato e poi tolto a Bonny per presunto fallo di Heggem: "Chiffi non vede nulla, è troppo lontano dall’azione. L’immagine dà suggerimento, la revisione Var dura 16 secondi: Bonny non difende la palla così, ma fa fallo, assolutamente, colpisce Heggem. È come in Milan-Sassuolo: Cheddira allarga la gamba come Bonny qui, questa non è protezione del pallone. La protezione del pallone è lineare, qui allargano la gamba gli attaccanti".