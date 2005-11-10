Il piatto forte di oggi in Bundesliga arriva in serata, con il big match tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. le cose si mettono subito bene per i gialloneri, in rete all'8' con Nmecha. Nella ripresa, però, arriva la rimonta giallonera firmata da Schick e Fernandez. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

Il programma dell'11ª giornata di Bundesliga

Venerdì 27 novembre

Werder Brema - Borussia Monchengladbach 3-3

Sabato 28 novembre

Amburgo - Bayern Monaco 0-0

Colonia - Elversberg 5-0

Mainz - Union Berlino 2-1

Paderborn - Schalke 04 8-1

Stoccarda - Eintracht Francoforte 2-2

Domenica 29 novembre

Friburgo - Lipsia 2-2

Hoffenheim - Augsburg 0-4

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

La classifica aggiornata di Bundesliga

Dortmund 24 (11 partite giocate)

Bayern 23 (11)

Friburgo 23 (11)

RB Lipsia 22 (11)

Leverkusen 22 (11)

Brema 19 (11)

Francoforte 16 (11)

Augusta 15 (11)

Stoccarda 14 (11)

Colonia 13 (11)

Paderborn 13 (11)

Magonza 13 (11)

Elversberg 13 (11)

Amburgo 13 (11)

Hoffenheim 12 (11)

Schalke 7 (11)

Union Berlino 7 (11)

Monchengladbach 5 (11)