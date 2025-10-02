Brasile, il Botafogo torna a vincere: 2-1 al Bahia nello scontro diretto, agganciato il 4° posto

Nello scontro diretto per il quarto posto, il Botafogo ha superato il Bahia per 2-1 al Nilton Santos Stadium. Il match, valido per la 26ª giornata del campionato brasiliano, si è messo subito in discesa per il "Glorioso" grazie ai gol di Santiago Rodríguez e Jeffinho, che hanno fissato momentaneamente il punteggio sul 2-0. Il Bahia ha accorciato le distanze con Rodrigo Nestor, approfittando di una punizione deviata dalla barriera. La squadra ospite ha poi sofferto un duro colpo: Sanabria è stato espulso per doppia ammonizione, la seconda per simulazione, lasciando il Bahia in dieci uomini nel momento decisivo della partita.

Con questa vittoria, gli uomini di Davide Ancelotti interrompono una striscia di due gare senza successi e raggiungono quota 43 punti, risalendo in zona Libertadores. Il sorpasso è stato favorito anche dal pareggio del Mirassol, quinto in classifica, contro il Red Bull Bragantino. Il Botafogo ha mostrato solidità in fase difensiva e cinismo negli ultimi venti metri, mentre il Bahia, pur combattendo fino all’ultimo, ha faticato a reagire dopo l’espulsione.

Il risultato premia la continuità e la determinazione dei padroni di casa in un periodo cruciale della stagione, consolidando la candidatura tra le protagoniste della lotta per il vertice del Brasileirão.