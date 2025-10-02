La LFP esalta i risultati di PSG, OM e Monaco: "Il calcio francese cresce e convince"

Il presidente della Ligue de Football Professionnel (LFP), Vincent Labrune, ha colto l’occasione per elogiare i club francesi dopo una settimana europea brillante in Champions League. "Complimenti ai nostri club che hanno rappresentato con orgoglio i nostri colori contro avversari di altissimo livello", ha dichiarato Labrune in un comunicato. "L’Olympique Marsiglia ha travolto l’Ajax con un netto 4-0, il PSG è andato a vincere sul campo del Barcellona per 2-1 e il Monaco ha fermato il Manchester City sul 2-2. Quando riusciamo a competere con squadre come il City, il Barça o l’Ajax, è tutta la Ligue 1 che guadagna credibilità".

Il numero uno della LFP ha sottolineato che questi risultati confermano un trend di crescita collettiva: "Lo ripetiamo da mesi: il calcio francese sta salendo di livello. Ora dobbiamo restare concentrati e cercare di conquistare il quarto posto nel ranking UEFA, per dimostrare ancora di più la vitalità del nostro movimento".

Infine, Labrune ha difeso il lavoro della Lega, spesso criticata negli ultimi anni: "Ci davano per falliti. La realtà è che il calcio francese vince e avanza, con la spettacolarità della Ligue 1, gli stadi pieni e il successo popolare di Ligue 1+. Manteniamo la rotta e continuiamo a crescere".