Lione, Tessmann sugli scudi: il kicker americano ha conquistato Fonseca e i tifosi

L’Olympique Lione affronterà oggi il Salisburgo in Europa League con un protagonista atteso: Tanner Tessmann, nuovo faro del centrocampo guidato da Paulo Fonseca. L’americano, ex capitano della nazionale olimpica USA, si sta imponendo come imprescindibile grazie a un adattamento rapido e a qualità che ricordano il suo passato nel football americano.

Il gol vittoria contro l’Utrecht (1-0), realizzato da 20 metri, non è casuale: Tessmann ha affinato potenza e precisione nella sua esperienza con i Clemson Tigers, dove ha combinato soccer e ruolo di kicker, imparando a gestire pressione e traiettorie. Dopo l’MLS con il Dallas e una breve esperienza a Venezia, il centrocampista ha convinto il Lione grazie alla sua continuità e a una leadership innata, accumulando 15 presenze su 20 partite dalla sua firma.

Fonseca ripone in lui la massima fiducia e Tessmann risponde partita dopo partita. “La preseason ci ha aiutato molto, ci ha insegnato a lavorare insieme. Tutti credono nel progetto del mister", racconta l’americano, che apprezza anche l’energia dei tifosi e la cultura francese. Papà da poco, il centrocampista vive serenamente la vita a Lione con la compagna, godendosi l’atmosfera dello stadio e la passione della città.