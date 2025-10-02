PSG straripante contro il Barça. Luis Enrique ironico in conferenza con un giornalista

Dopo la vittoria per 2-1 del PSG sul Barcellona in Champions League, Luis Enrique ha animato la conferenza stampa con un siparietto ironico con un giornalista francese. Il cronista gli chiedeva se lo avesse sorpreso la superiorità fisica dei parigini, nonostante il periodo di preparazione ridotto. Con ironia, Enrique ha replicato: "No… no. Se tu dici no, io ti dico sì. E se tu dici sì, io ti dico no", smontando con umorismo il luogo comune secondo cui il PSG non sarebbe al top della forma. "È un cliché", ha aggiunto, sottolineando come queste voci non rispecchino la realtà: sul campo la squadra ha dimostrato forza e resistenza, smentendo qualsiasi pregiudizio.

Il tecnico spagnolo ha poi elogiato la prestazione dei suoi: "È stata una partita eccellente, con due squadre che giocano a calcio e non si limitano a picchiare. Fino al gol siamo stati superiori, poi abbiamo disputato una grande ripresa: Nuno ha realizzato una giocata incredibile e nella seconda metà abbiamo dominato ancora di più". L'asturiano ha infine ribadito le ambizioni europee del PSG: "Noi e il Barcellona siamo candidati al titolo. La squadra ha mostrato grande qualità, intensità e capacità di reazione in una partita così fisica e tecnica".

Tra ironia e analisi tattica, il tecnico ha confermato la solidità mentale del PSG, dimostrando che, anche con una preparazione ridotta, la squadra può competere ad altissimi livelli e rispondere ai pregiudizi con il campo.