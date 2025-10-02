Luis Enrique ringrazia il Barça: "Maglie all'asta e ricavato per la Fondazione Xana"

Luis Enrique ha conquistato una vittoria di grande prestigio con il suo Paris Saint-Germain, battendo il Barcellona per 2-1 in trasferta. Per l’ex giocatore e allenatore del club catalano si tratta del secondo successo fuori casa contro i blaugrana da tecnico parigino ma, nonostante ciò, i tifosi del Barça continuano a stimarlo professionalmente e umanamente.

Oltre al successo sportivo, Luis Enrique ha avuto modo di apprezzare un gesto di grande classe da parte del suo ex club: il Barcellona ha deciso infatti di mettere all’asta le maglie utilizzate dai suoi giocatori, destinando una parte del ricavato alla Fondazione Xana, l’associazione creata dalla famiglia del tecnico asturiano dopo la morte della figlia Xana, per sostenere i bambini gravemente malati e le loro famiglie.

L’allenatore ha voluto ringraziare pubblicamente i catalani in conferenza stampa: "Voglio ringraziare il Barcellona per il gesto di donare le loro maglie all’asta e raccogliere fondi per la Fondazione Xana. È un gesto bellissimo da parte del presidente e di tutto il club", ha dichiarato. La Fondazione Xana ha recentemente ricevuto ulteriore visibilità grazie anche al Premio Socrates, assegnato durante la cerimonia del Pallone d’Oro e riservato alle iniziative sociali più meritevoli.

Così, tra vittoria in Champions e gesti di grande umanità, Luis Enrique ha vissuto una serata speciale, dimostrando che il legame con il Barça va oltre il campo da gioco.