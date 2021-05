Chelsea, Tuchel fa la conta degli assenti: "Passo indietro di Kovacic, Rudiger tornerà mercoledì"

Due assenze pesanti per Thomas Tuchel. Il tecnico del Chelsea non avrà a disposizione per la sfida con il Fulham Mateo Kovacic e Antonio Rudiger. Ovviamente il pensiero va anche al ritorno della semifinale di Champions contro il Real Madrid: "Prima dell'allenamento di oggi, pensavamo che Kovacic potesse avere una grande possibilità di unirsi a noi per la gara con il Real. Invece c’è stato un piccolo passo indietro e non voglio essere troppo negativo, quindi vediamo come si sentirà per domani. Per Rudiger sono abbastanza positivo per mercoledì".