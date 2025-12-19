Liverpool, Slot su Salah: "I fatti contano più delle parole. Siamo andati avanti"

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha preso parola in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Tottenham in Premier League. E come nella precedente conferenza, il tema principale è legato a Momo Salah, ora in Marocco con la nazionale egiziana per giocare la Coppa d'Africa. Quese le parole del tecnico olandese:

"La settimana scorsa ho detto che i fatti contano più delle parole. Siamo andati avanti, era in squadra ed è stato il primo giocatore a subentrare. Ora ha la Coppa d'Africa e giocherà un ruolo importante, quindi è giusto che tutta l'attenzione sia su di lui".

Sulle condizioni della squadra, Slot ha confermato che Gakpo è sulla via della guarigione sebbene ancora indisponibile: "Ha fatto una TAC che sembrava promettente, quindi non siamo più così preoccupati. Potrebbe tornare prima del previsto, ma sicuramente non domani".

Assente ancora Gomez: "Anche Joe non è in squadra. Dominik (Szoboszlai])si è allenato ieri per la prima volta. Vedremo a che punto sarà oggi".

Sul momento della squadra: "Spero che lo vedremo tutti nei risultati, ma credo che stiamo facendo progressi. Ho dovuto schierare giocatori che non erano in forma troppe volte in questa stagione. Non parlo solo dei nuovi giocatori. Vedo i giocatori progredire in termini di forma fisica e, di conseguenza, nelle loro prestazioni. Penso che stiamo decisamente facendo progressi".