Coppa d'Africa, la RD Congo perde Stroeykens e convoca una meteora della Lazio
TUTTO mercato WEB
Mario Stroykens deve rinunciare alla Coppa d'Africa. Infortunio per il centrocampista congolese, in forza all'Anderlecht. Al suo posto è stato convocato Gael Kakuta. Quest'ultimo, 34 anni, è attualmente in forza al Sakaryaspor, squadra di seconda divisione turca e in passato ha vestito con pochissima fortuna la maglia della Lazio: appena 26 minuti spalmati in due presenze fra campionato (4' con l'Atalanta) ed Europa League (22' col Ludogorets) nel 2014.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile