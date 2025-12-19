Rui Costa attacca lo Sporting alla festa di Natale: "Ennesimo scandalo del calcio portoghese"

Duro attacco di Rui Costa, presidente del Benfica, allo Sporting CP. Nel corso del suo discorso alla festa di Natale, il numero uno delle aguias ha aperto dichiarando:

"Buonasera a tutti. Mi scuso per questo leggero ritardo, ma ero fuori a guardare l'ennesimo scandalo del calcio portoghese e aspettavo che l'arbitro assegnasse un rigore. Ma poiché la festa di oggi è nostra, e solo nostra, concentriamoci su noi stessi...". Frase accolta dagli applausi scroscianti dei presenti. Il riferimento è all'arbitraggio della partita di Taça de Portugal tra Santa Clara e Sporting CP nella quale è stato concesso un calcio di rigore nei minuti di recupero allo Sporting, trasformato da Suarez e che ha permesso ai biancoverdi di andare ai supplementari e poi vincere la partita.

53 anni, Rui Costa è stato rieletto presidente del Benfica nelle elezioni di novembre, raccogliendo il 65.89% delle preferenze dei soci e battendo Jopao Noronha Lopes, che si è fermato al 34.11%. Il Benfica è attualmente terzo in classifica in campionato, a -3 dallo Sporting e a -8 dal Porto capolista mentre in Champions League dopo aver perso le prime 4 partite è tornato in corsa qualificazione, battendo Ajax e Napoli. In Taça de Portugal sfiderà il Porto ai quarti di finale.