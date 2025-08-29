Ufficiale Da Sassuolo a Marsiglia, De Zerbi riabbraccia Traoré: arriva dal Bournemouth

L’Olympique Marsiglia continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della Champions League. La priorità individuata dalla dirigenza era la fascia sinistra, già potenziata con l’arrivo di Igor Paixão dal Feyenoord, ma ulteriormente rafforzata dopo la cessione di Jonathan Rowe al Bologna. L’esterno inglese, protagonista di una buona preparazione estiva e titolare all’esordio in Ligue 1, ha lasciato il club francese per 18 milioni di euro, anche a causa di tensioni interne esplose dopo la sconfitta con il Rennes.

Per sostituirlo, la coppia Longoria-Benatia ha deciso di puntare su un profilo già conosciuto da Roberto De Zerbi: Hamed Junior Traoré. Il centrocampista offensivo ivoriano, 25 anni, è reduce da una stagione positiva all’AJ Auxerre con 10 gol e 2 assist in 26 presenze, prima di rientrare al Bournemouth in estate. Convinto dal progetto marsigliese, Traoré ha accettato senza esitazioni la nuova avventura in Ligue 1, firmando ufficialmente con l’OM venerdì scorso.

“L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’acquisto del centrocampista offensivo ivoriano Hamed Junior Traoré dall’AFC Bournemouth”, recita il comunicato ufficiale del club.