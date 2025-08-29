Ufficiale Fabio Silva, niente Roma: il portoghese passa al Borussia Dortmund, cifre e dettagli

Fabio Silva è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. L’attaccante portoghese, 23 anni, lascia definitivamente il Wolverhampton dopo un lungo percorso fatto di prestiti e ritorni. Nell’ultima stagione si era messo in luce con la maglia del Las Palmas, in Liga, dove ha collezionato 25 presenze con un bottino di 10 gol e 3 assist, confermandosi attaccante dinamico e in crescita.

Il club tedesco ha deciso di puntare su di lui investendo una cifra importante: 22,5 milioni di euro più 4 milioni di bonus, per un’operazione complessiva che potrebbe sfiorare i 26,5 milioni. Una scelta significativa che conferma la volontà dei gialloneri di ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione, soprattutto dopo alcune uscite di rilievo.

Il Borussia Dortmund ha annunciato ufficialmente l’acquisto con una nota sul proprio sito: “Il club ha rafforzato il suo attacco ingaggiando con effetto immediato l’attaccante Fabio Silva dal Wolverhampton Wanderers. Il 23enne ha completato con successo le visite mediche e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030”. Ricordiamo che sulle tracce di Fabio Silva c'era anche la Roma.