Tottenham, colpaccio Xavi Simons: l'olandese arriva dal Lipsia a titolo definitivo, le cifre
Il Tottenham piazza un colpo di grande prestigio sul mercato e si assicura Xavi Simons dal Red Bull Lipsia. L’operazione, del valore complessivo di 51 milioni di sterline, ossia quasi 60 milioni di euro, porta a Londra uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, seguito a lungo dal Chelsea ma finito agli Spurs dopo una trattativa lampo che ha ribaltato le gerarchie di mercato.
Il 22enne nazionale olandese ha firmato un contratto quinquennale, con la possibilità di estendere l’accordo per ulteriori due stagioni. Una dimostrazione di fiducia da parte del club, che vede in lui un pilastro per il futuro e che dunque punta forte su un calciatore che ha già dimostrato tutto il suo talento.
Simons diventa così il settimo rinforzo estivo del Tottenham, con il monte spese della società che supera i 170 milioni di sterline, ossia quasi 200 milioni di euro, in questa sessione di mercato. Un investimento imponente che certifica le ambizioni degli Spurs, decisi a tornare protagonisti sia in Premier League che nelle competizioni europee.