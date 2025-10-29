Damsgaard gli ha tolto il posto, Carvalho chiede la cessione al Brentford: ci pensa Fonseca

Fabio Carvalho è pronto a forzare la mano: il trequartista portoghese, arrivato al Brentford dal Liverpool nel 2024, è insoddisfatto del minutaggio e chiederà al club di essere ceduto a gennaio, sia a titolo definitivo che in prestito. Nonostante il club londinese, ora guidato dal tecnico Keith Andrews, consideri Carvalho ancora una parte importante dei piani tecnici, il campo racconta una storia diversa.

Dallo sbarco a Brentford, Carvalho ha collezionato 32 presenze e segnato sei gol, inclusa una rete cruciale nel pareggio casalingo contro il Chelsea in Premier League. Tuttavia, in campionato, il talentuoso ex Liverpool ha racimolato appena quattro presenze da titolare. La sua situazione è stata complicata dalla forma smagliante e dall'evoluzione del compagno di reparto Mikkel Damsgaard, che ha limitato ulteriormente il suo spazio in Premier League. Per il giovane portoghese, che cerca continuità e rilancio, l'ipotesi di lasciare l'Inghilterra sembra sempre più concreta.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, la sua situazione ha già acceso l'interesse di diversi club europei. In particolare, in Francia, Strasburgo e Lione figurano tra le pretendenti pronte a farsi avanti per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima finestra di mercato. La volontà del giocatore di cambiare aria pone ora il Brentford di fronte a una decisione cruciale per il futuro di Carvalho.