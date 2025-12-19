Lione, Fonseca: "E' chiaro a tutti che ci servono attaccanti". Endrick dovrebbe essere il primo

Il mercato invernale si avvicina e in casa Lione si ragione su alcuni cambiamenti. Alcuni elementi della rosa, tra cui Ruben Kluivert e Martin Satriano, non hanno convinto appieno la dirigenza, spingendo il club a valutare nuovi innesti. Tra le possibili uscite spicca il nome di Tanner Tessmann: l'americano gode di un forte mercato in Italia e potrebbe salutare la Francia già a gennaio.

Tuttavia, la priorità assoluta di Paulo Fonseca riguarda il reparto avanzato. Ai microfoni del canale ufficiale del club, il tecnico portoghese è stato perentorio: "Credo sia chiaro a tutti che abbiamo bisogno di attaccanti". Sebbene l’allenatore non abbia fatto nomi, i rumors portano con insistenza a Endrick: il gioiello del Real Madrid potrebbe arrivare in prestito per trovare quel minutaggio che a Madrid gli manca.

Il tecnico deve fare i conti anche con le partenze per la Coppa d'Africa di Moussa Niakhaté e Clinton Mata. "Dovremo valutare le risposte di chi rimarrà a disposizione", ha spiegato Fonseca. Nonostante il recente acquisto di Hans Hateboer, l’OL continua a monitorare con interesse il profilo di Alec Georgen del Dunkerque. In chiusura, l'allenatore ha sottolineato l'unità d'intenti con il comparto scouting guidato da Mathieu Louis-Jean e Benjamin Charier: "Lavoriamo in sinergia per portare profili di spessore che migliorino la squadra".