"Haaland? Ho visto poche partite, ma che numeri". Rivedi Guardiola post sorteggio Champions

vedi letture

Ai quarti di finale di Champions League il Manchester City dovrà vedersela con il Borussia Dormund del fenomeno Haaland. "I numeri parlano da solo, è uno degli attaccanti più forti del mondo", ha detto Pep Guardiola in conferenza stampa dopo il sorteggio. "Non ho visto molte sue partite, sinceramente, non ho avuto il tempo. Ma ho visto i video, i numeri in Champions. Un giocatore impressionante, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti".