Il piano di Gareth Bale: tornare al Real Madrid (senza Zidane) e ritirarsi al termine del contratto

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna sul futuro di Gareth Bale. L'asso gallese, protagonista in questo finale di stagione al Tottenham, non dovrebbe continuare la sua esperienza in Inghilterra dove è arrivato in prestito oneroso dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da As il giocatore potrebbe fare ritorno ai blancos a maggior ragione con l'addio praticamente certo di Zinedine Zidane. Il suo contratto con i blancos scade nel 2022 e l'intenzione è a questo punto di rispettarlo per poi appendere le scarpe al chiodo a soli 33 anni. In questa stagione Bale ha giocato solamente 33 partite con gli Spurs, evidenziando non poche difficoltà a giocare incontri ravvicinati.