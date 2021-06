La UEFA rassicura l'Irlanda del Nord: la Supercoppa 2021 si giocherà a Belfast

La UEFA ha confermato alla Federcalcio nordirlandese che la finale di Supercoppa 2021 si disputerà regolarmente a Belfast, come stabilito. La conferma è arrivato in seguito alle parole del ministro dello Sport turco, che aveva annunciato una sorta di "compensazione" per lo spostamento della finale di Champions da Istanbul a Porto. La Turchia sarebbe stata presa in considerazione per ospitare la finale di Champions nel 2023 e appunto la Supercoppa 2021 tra Chelsea e Villarreal, ma la sfida si giocherà regolarmente al Belfast Park. Lo riporta Sky Sports UK.