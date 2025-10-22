"Vogliamo tutto". PSG, Luis Enrique certo: "Sappiamo di poter vincere ancora la Champions"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 00:05
Yvonne Alessandro

È il festival del gol questa sera alla BayArena, ma non per il Leverkusen. Infatti è il PSG a "tramortire" gli avversari sotto una grandinata di gol dolorosa (7-2), in una partita folle per le due espulsioni ravvicinate (nell'arco di cinque minuti una dall'altra) di Andrich e Zaabrnyi a proporre una partita quasi per metà in 10 contro 10.

Luis Enrique, allenatore dei parigini, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato finale e la posizione in classifica. Primo posto sopra chiunque a punteggio pieno e con la miglior differenza reti: "È sempre complicato giocare in trasferta, indipendentemente dalla squadra. Il Leverkusen è una squadra tosta, che sta iniziando un nuovo progetto", ha esordito. Soffermandosi poi su un giocatore del PSG per cui stravede: "Non è il momento di parlare di un solo giocatore, ma Vitinha è incredibile. Controlla costantemente quello che dobbiamo fare. È un giocatore straordinario. In molti mi hanno criticato quando l’ho schierato come numero 6, ma può giocare ovunque".

Poi Lucho ha raddrizzato il tiro: "Però oggi dobbiamo parlare di tutta la squadra. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, molto attraente per i tifosi. Bisogna continuare così. È difficile vedere una squadra che vuole vincere tutto. Noi vogliamo ancora vincere tutto in questa stagione. Abbiamo fiducia dall’anno scorso. Il nostro obiettivo è reale e concreto. Sarà difficile, perché ci sono 4 o 5 squadre dello stesso livello. Siamo esigenti, ma vogliamo continuare su questa strada. Prima di vincere, non sai se puoi vincere. Oggi, a Parigi, sai che puoi vincere la Champions League con il PSG. La prima è sempre il trofeo più difficile da conquistare (riferimento alla finale di Monaco contro l'Inter, ndr)".

Quanto alla soddisfazione del lavoro svolto e degli effetti avuti fin qui da allenatore del Paris: "È un orgoglio allenare una squadra così. I tre gol segnati alla fine del primo tempo sono stati la chiave della partita. L’anno scorso, la Champions League è stata molto dura sin dalla prima partita. È stata una storia incredibile. Quest’anno, c’è fiducia. Sappiamo di poter giocare contro qualsiasi avversario". Chiosando: "Sono partite e situazioni difficili da gestire. Questo inizio di stagione è stato molto strano e molto difficile per noi, ma abbiamo superato quel momento. Abbiamo vinto le prime tre partite di Champions, ce lo siamo meritati. Dobbiamo continuare così. Siamo felici e orgogliosi di questa squadra".

