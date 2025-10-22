Paura di perdere Olise? Non al Bayern Monaco. Il ds Eberl: "Non ha la clausola rescissoria"

Michael Olise si è rivelato un vero colpo da novanta sul mercato per il Bayern Monaco. L'esterno d'attacco francese, classe 2001, brilla regolarmente con la maglia bavarese e, dal suo arrivo nell’estate del 2024, ha segnato già 26 gol e fornito 29 assist in 66 partite.

I più di 50 milioni di euro sborsati per prelevare il 23enne dal Crystal Palace si sono sicuramente rivelati un investimento azzeccatissimo dalle parti dell'Allianz Arena, e tutto lascia pensare che il club campione di Germania potrà godersi il suo talento ancora a lungo. Specialmente dopo le ultime rivelazioni sull'accordo stretto dal giocatore con la società tedesca al momento del suo arrivo.

Lo ha rivelato proprio il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, al magazine 11Freunde: nel contratto di Olise non è presente alcuna clausola rescissoria. "Il contratto è valido fino a giugno 2029, non contiene clausole di uscita, e Olise è sulla strada per diventare uno dei migliori giocatori al mondo", la dichiarazione formulata dal dirigente 52enne.