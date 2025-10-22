Vlachodimos vuole restare al Siviglia: il portiere greco sogna la conferma definitiva

Ormai titolare inamovibile tra i pali del Siviglia, Odysseas Vlachodimos sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera e non nasconde il desiderio di prolungare la sua avventura al Ramón Sánchez-Pizjuán. L’estremo difensore greco, 30 anni, è arrivato in Andalusia in prestito dal Newcastle United, con cui è sotto contratto fino al giugno 2028.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, Vlachodimos avrebbe già confidato al suo entourage di vedere con grande favore la possibilità di restare stabilmente in Spagna. Il giocatore sarebbe infatti disposto a fare la sua parte per agevolare la trattativa tra i due club, convinto che Siviglia rappresenti oggi il contesto ideale per la sua crescita sportiva e personale.

La palla passa ora al Newcastle, che non considera più il portiere nei suoi piani tecnici ma che, al tempo stesso, punta a recuperare parte dei 23,5 milioni di euro investiti nel suo acquisto dal Nottingham Forest nel 2024. In Premier League, Vlachodimos non era riuscito a imporsi, ma in Liga ha trovato la serenità e la fiducia che cercava, conquistando rapidamente il posto da titolare e il sostegno dei tifosi. La sua volontà di restare potrebbe essere la chiave per un accordo che accontenti tutte le parti in causa.