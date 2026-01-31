Muriqi: "ll Maiorca si salverà. Pichichi? Arrivare 2° dietro Mbappé sarebbe come vincere"

Il momento del Maiorca non è dei migliori. La squadra è in zona retrocessione e il mercato invernale si è chiuso senza rinforzi, alimentando dubbi sul futuro della formazione isolana. Ma Vedat Muriqi, punta kosovara e principale riferimento offensivo, mantiene fiducia e concentrazione. Il 31 gennaio segna i cinque anni del suo arrivo sull’isola, e proprio nel mese di gennaio è stato eletto Giocatore del Mese dalla Liga.

In un’intervista a IB3, Muriqi ha affrontato temi legati alla situazione del club, al mercato e al suo futuro personale. Sulla classifica ha detto: "Non ho dubbi, il Maiorca resterà in Primera. Ci restano 17 partite, dobbiamo continuare a lavorare e a fare punti. La gente ha ragione a preoccuparsi, ma nessuno deve mollare: né noi, né i tifosi, né la dirigenza. Dobbiamo restare uniti e io vedo una luce in fondo al tunnel".

Sulla mancanza di rinforzi invernali ha aggiunto: "Servono giocatori con esperienza, abituati a gestire momenti difficili. Purtroppo siamo arrivati un po’ tardi". Riguardo al suo futuro, Muriqi ha confermato la sua lealtà al club: "Ho ricevuto offerte interessanti, ma il Maiorca ha deciso di non cedermi ora. Ho segnato 14 gol nella prima metà di stagione, la priorità è salvarci. In estate, se arriverà un’offerta importante che aiuti economicamente il club, valuteremo il da farsi".

Infine, sulla possibilità di vincere il titolo di capocannoniere, è stato realista: "Impossibile competere con Mbappé, è di un altro livello. Ma se arrivassi secondo, per me sarebbe come vincere".