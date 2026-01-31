Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Muriqi: "ll Maiorca si salverà. Pichichi? Arrivare 2° dietro Mbappé sarebbe come vincere"

Muriqi: "ll Maiorca si salverà. Pichichi? Arrivare 2° dietro Mbappé sarebbe come vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Oggi alle 14:42Calcio estero
Michele Pavese

Il momento del Maiorca non è dei migliori. La squadra è in zona retrocessione e il mercato invernale si è chiuso senza rinforzi, alimentando dubbi sul futuro della formazione isolana. Ma Vedat Muriqi, punta kosovara e principale riferimento offensivo, mantiene fiducia e concentrazione. Il 31 gennaio segna i cinque anni del suo arrivo sull’isola, e proprio nel mese di gennaio è stato eletto Giocatore del Mese dalla Liga.

In un’intervista a IB3, Muriqi ha affrontato temi legati alla situazione del club, al mercato e al suo futuro personale. Sulla classifica ha detto: "Non ho dubbi, il Maiorca resterà in Primera. Ci restano 17 partite, dobbiamo continuare a lavorare e a fare punti. La gente ha ragione a preoccuparsi, ma nessuno deve mollare: né noi, né i tifosi, né la dirigenza. Dobbiamo restare uniti e io vedo una luce in fondo al tunnel".

Sulla mancanza di rinforzi invernali ha aggiunto: "Servono giocatori con esperienza, abituati a gestire momenti difficili. Purtroppo siamo arrivati un po’ tardi". Riguardo al suo futuro, Muriqi ha confermato la sua lealtà al club: "Ho ricevuto offerte interessanti, ma il Maiorca ha deciso di non cedermi ora. Ho segnato 14 gol nella prima metà di stagione, la priorità è salvarci. In estate, se arriverà un’offerta importante che aiuti economicamente il club, valuteremo il da farsi".

Infine, sulla possibilità di vincere il titolo di capocannoniere, è stato realista: "Impossibile competere con Mbappé, è di un altro livello. Ma se arrivassi secondo, per me sarebbe come vincere".

Articoli correlati
Muriqi segna a ripetizione, il Maiorca può perderlo: il Fenerbahce lo rivuole a Istanbul... Muriqi segna a ripetizione, il Maiorca può perderlo: il Fenerbahce lo rivuole a Istanbul
Lazio, da Marcos Antonio a Muriqi: le operazioni utili per far sorridere le casse... Lazio, da Marcos Antonio a Muriqi: le operazioni utili per far sorridere le casse di Lotito
Maiorca, Muriqi vuole fare la storia: 9 reti per raggiungere Eto'o tra i bomber del... Maiorca, Muriqi vuole fare la storia: 9 reti per raggiungere Eto'o tra i bomber del club
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, l'Oviedo torna al successo dopo 4 mesi: l'1-0 al Girona è una liberazione... LaLiga, l'Oviedo torna al successo dopo 4 mesi: l'1-0 al Girona è una liberazione
Rinforzo per la difesa dell'Alaves: dall'Istra arriva il finlandese Ville Koski UfficialeRinforzo per la difesa dell'Alaves: dall'Istra arriva il finlandese Ville Koski
Due operazioni in uscita per il Man' City: Susoho via a titolo definitivo, Mfuni... UfficialeDue operazioni in uscita per il Man' City: Susoho via a titolo definitivo, Mfuni in prestito
Arbeloa sul momento del Real: "Non è il momento del disincanto, pensiamo a lavorare"... Arbeloa sul momento del Real: "Non è il momento del disincanto, pensiamo a lavorare"
PSG, due assenze pesanti per la sfida con lo Strasburgo: out Kvara e Fabian Ruiz PSG, due assenze pesanti per la sfida con lo Strasburgo: out Kvara e Fabian Ruiz
Muriqi: "ll Maiorca si salverà. Pichichi? Arrivare 2° dietro Mbappé sarebbe come... Muriqi: "ll Maiorca si salverà. Pichichi? Arrivare 2° dietro Mbappé sarebbe come vincere"
Un calciatore argentino del Minnesota United ammette: "La gente qui ha paura dell'ICE"... Un calciatore argentino del Minnesota United ammette: "La gente qui ha paura dell'ICE"
Luis Enrique: "Ci sono aspettative alte ma non possiamo vincere sempre 3 o 5-0..."... Luis Enrique: "Ci sono aspettative alte ma non possiamo vincere sempre 3 o 5-0..."
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
4 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine top news n.1 Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina
Immagine top news n.2 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.3 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Immagine top news n.4 Atalanta, interrotta la trattativa con il Fenerbahce per Lookman: resta l'Atletico. Il punto
Immagine top news n.5 Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan
Immagine top news n.6 Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito
Immagine top news n.7 Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La ricetta di Cuesta per fare risultato contro la Juve: "Personalità, qualità, consapevolezza"
Immagine news Serie A n.2 Maradona jr: "Napoli, sono passate anche Bruges e Qarabag! Il problema è il calendario"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Rui Modesto in uscita: il Palermo può farsi avanti ma c'è anche il Copenaghen
Immagine news Serie A n.5 Pisa-Sassuolo è 0-2 all'intervallo. Gol di Berardi e autorete di Caracciolo
Immagine news Serie A n.6 Di Francesco presenta il nuovo acquisto Ngom: "Somiglia a Hjulmand, ma è meno muscolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 22ª giornata: sorride il Venezia. Il Frosinone è fermo sul pari dopo i primi 45'
Immagine news Serie B n.2 Il SudTirol saluta Mallamo: passa all'Union Brescia. Vimercati si trasferisce al Trapani
Immagine news Serie B n.3 Andreoletti: "Cancellare la prestazione di Bolzano. Col Monza vedremo un Padova umile"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Blesa in tribuna. È vicino al Rio Ave
Immagine news Serie B n.5 Il Modena saluta Di Mariano. Passa a titolo definitivo al Padova
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Cesena, le formazioni ufficiali: Patierno preferito a Tutino. Romagnoli con Olivieri
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Borras: "Per Giunti non è definito nulla. E il nostro mercato non è affatto chiuso"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lekaj passa in prestito in Serie D. Fino a giugno vestirà la maglia del Leon
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 24ª giornata: dopo 45' Sorrento in vantaggio sul Catania. Bene l'Arzignano
Immagine news Serie C n.4 Il Giugliano riporta in Italia il brasiliano Murilo. C'è l'accordo totale con l'attaccante
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Thiago Menna ai saluti: il difensore passa in prestito al Giulianova
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping