Oggi Barcellona-Maiorca, Muriqi: "Pochi attaccanti possono competere con Lewandowski"
Curioso siparietto avvenuto oggi, giorno di Barcellona-Maiorca. Il club blaugrana, nel presentare il match, ha postato una foto di Robert Lewandowski, mettendo come didascalia la sfida nella sfida fra i due attaccanti di giornata, ovvero il polacco e Vedat Muriqi. Pronta è arrivata la risposta simpatica dell'ex attaccante della Lazio che nella capitale non ha certamente brillato realizzando solo due gol in un anno e mezzo.
Il calciatore kosovaro ha postato sul proprio profilo X questo messaggio: "Ci sono pochi attaccanti che possono competere con Lewy...E io non sono uno di loro. Ma grazie".
