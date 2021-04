PSG, Pochettino: "Lotterò con tutte le mie forze per trattenere Mbappé, faremo di tutto"

Il Paris Saint-Germain farà di tutto per trattenere Kylian Mbappé e per rinnovargli il contratto. Nei prossimi giorni il PSG ufficializzerà il rinnovo di Neymar fino al 2026 e dopo si concentrerà sull'attaccante francese, calciatore nel mirino del Real Madrid che il club campione di Ligue 1 non ha alcuna intenzione di cedere. "L'obiettivo del PSG è mantenere i migliori giocatori e avere i giocatori per ottenere qualcosa di importante come la Champions League. Il club sta facendo tutto il possibile per mantenere Neymar e Mbappe", ha detto ai microfoni di 'El Larguero' il tecnico Mauricio Pochettino.

Pochettino ha parlato a lungo dell'attaccante francese nel corso del botta e risposta: "Io e Mbappé abbiamo un ottimo rapporto, al momento sono ottimista e lotterò con tutte le mie forze per farlo restare. Penso che Mbappé giocherà a Parigi il prossimo anno e che il club farà ogni sforzo. La priorità è che entrambi i giocatori continuino. Non pensiamo a un altro piano senza questi giocatori in futuro".