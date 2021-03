Quanto guadagna Mbappé: nessun Under 23 come lui. Ma il rinnovo è in bilico

A soli 22 anni, Kylian Mbappé è uno dei calciatori più pagati al mondo e il secondo più pagato di Francia. L'edizione odierna de L'Equipe ha svelato gli ingaggi dei giocatori di Ligue 1 collocando in piazza d'onore l'attaccante destinato a raccogliere il testimone di Cristiano Ronaldo e Messi come numero uno al mondo. 19.4 milioni di euro l'anno, nessun Under 23 guadagna quanto lui. Arrivato al Paris Saint-Germain nel 2017 per una somma di 145 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2022 e ormai da un anno il tema rinnovo è argomento di dibattito a Parigi e non solo. Il Real Madrid ha individuato in lui il galactico per l'immediato, la pandemia ha rinforzato la posizione del Paris Saint-Germain, che punta a farlo rinnovare. Ma sarà disposto Mbappé ad accettare le stesse cifre? Il giocatore prende tempo e nonostante l'ottimismo mostrato dal presidente Al-Khelaifi sarà una trattativa ben più complessa di quella di Neymar. Anche perché la differenza d'ingaggio netto fra i due è di 9 milioni di euro. Gap che Mbappé vorrebbe colmare ma difficilmente troverà un'apertura da parte dei parigini, che dovranno versare altri 35 milioni, come da accordi, al Monaco. Si prospetta un'estate bollente.