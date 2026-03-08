Follia a Glasgow: il Celtic vince ai rigori con i Rangers. Invasione dei tifosi e polizia in tilt

Una Coppa di Scozia tutta da vivere, con lo spettacolo dell'Old Firm a portata. Nella giornata dei derby - Milan-Inter questa sera - la stracittadina di Glasgow a Ibrox Stadium è stato teatro di un finale da nervi a fior di pelle e batticuori perché Rangers e Celtic sono finite per sbattere contro lo 0-0 non solo al termine dei 90 minuti regolamentari, ma anche ai tempi supplementari. Ciò ha portato ai categorici calci di rigore, per decretare quale tra le due formazioni sarebbe volata dritta in semifinale della competizione.

Tavarnier e Gassama gli uomini che hanno tradito coach Rhol e i padroni di casa, mentre Cvancara è diventato l'eroe del pomeriggio per trascinare il Celtic in semifinale di Coppa di Scozia (4-2). Un rasoterra nell'angolino in basso a sinistra il penalty confezionato che ha scaturito forti emozioni sugli spalti: diversi sostenitori biancoverdi hanno invaso il campo in massa, in preda all'euforia, peccato che pochi istanti dopo anche i tifosi dei Rangers siano scesi sul prato. Mossa per far scattare la rissa sul terreno di gioco.

"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football" Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

Una fiumana di tifosi, accompagnati dal lancio di numerosi fumogeni. La polizia ha cercato di sedare la situazione e riportare tutto sotto controllo, per mantenere la pace tra le due piazze e dividere i tifosi. Tentativi a fatica da parte degli ufficiali di ordine pubblico, mentre in cielo e in campo volavano oggetti di varia entità. Una situazione di assoluta emergenza a Ibrox.