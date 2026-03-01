Il Celtic riprende i Rangers all'ultimo respiro: da 2-0 a 2-2 nell'Old Firm
L'Old Firm in Scozia finisce in parità: 2-2 fra Rangers e Celtic nella 29esima giornata della Scottish Premiership. La squadra di Danny Rohl aveva indirizzato nel migliore dei modi la partita più calda dell'anno con le due reti di Chermiti già prima della mezz'ora. Nel secondo tempo però ecco la rete di Tierney a riaprire i giochi al 56'. Ed in pieno recupero, Hatate ha firmato il pari al 91'.
Con questo risultato entrambe le squadre rimangono lontane dalla vetta occupata dagli Hearts. La classifica infatti vede la capolista a quota 63 punti a quattro gare dal termine, con i Rangers a 57 e il Celtic a quota 55 (ma con una partita giocata in meno).
La classifica in Scottish Premiership
1. Hearts 63 punti (29 partite giocate)
2. Rangers 57 (29)
3. Celtic 55 (28)
4. Motherwell 53 (28)
5. Hibernian 46 (29)
6. Falkirk 42 (29)
7. Dundee United 30 (28)
8. Aberdeen 29 (28)
9. Dundee 28 (28)
10. St. Mirren 24 (28)
11. Kilmarnock 21 (29)
12. Livingston 14 (29)