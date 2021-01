tmw Seri-Bordeaux, c'è l'accordo. Fulham pronto a dare il via libera al prestito fino a giugno

Jean Michel Seri a grandi passi verso il Bordeaux. Come vi abbiamo già raccontato nella giornata di ieri, il club di Ligue 1 ha accelerato per l'acquisto del centrocampista ivoriano con cui ha già raggiunto l'accordo sull'ingaggio da qui a giugno.

Si aspetta ora il definitivo via libera del Fulham, con cui Seri ha un contratto fino a giugno 2022, ma ormai non sembrano esserci più grossi ostacoli: per Seri tutto pronto per la prima avventura nel campionato francese.