ufficiale Arsenal, nuove esperienze in prestito per i giovani John-Jules e Biereth

Doppia uscita in prestito dalla rosa dell'Arsenal ultimata nel corso delle ultime ore. L'attaccante Tyreece John-Jules (2001) giocherà la prossima stagione all'Ipswich, in terza serie inglese, mentre il compagno di reparto Mika Biereth (2003) è atteso dall'RKC Walwijk in Eredivisie.