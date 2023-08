ufficiale Ashby lascia il Newcastle. Definita la cessione in prestito allo Swansea

Operazione in uscita per il Newcastle, che sta trovando una squadra a quei giocatori che nella prossima stagione non troverebbero spazio. Fa parte di questa categoria Harrison Ashby, arrivato nel gennaio 2023 dal West Ham e autore di 1 gol e 1 assist nelle 2 presenze collezionate in Under 21.

Il terzino destro classe 2001 va a giocare allo Swansea. Operazione con la formula del prestito, in modo che il Newcastle possa valutarne da vicino la crescita in Championship e poi eventualmente richiamarlo alla casa madre oppure confermarlo in prestito altrove. Il club lo ha salutato con un post sui propri canali social.