Attraverso i propri canali ufficiali, il Newcastle ha annunciato un nuovo acquisto. Si tratta di Harrison Ashby, terzino destro scozzese classe 2001. Nato a Milton Keynes, lascia il West Ham - suo club di formazione - e firma un contratto a lungo termine con i Magpies.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harrison Ashby from West Ham United!

Welcome, @harrisonashbyy! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2023