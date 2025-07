Duello Inter-Napoli, Il Corriere dello Sport apre oggi: "Lookman, chi la spunta"

"Lookman, chi la spunta": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Distanza tra il club di Oaktree e l'Atalanta: De Laurentiis è pronto. Il Napoli è dunque in agguato: da Conte se parte Raspadori, ma ora l'Inter rilancia. La Dea ha congelato l'offerta da 40 milioni dei nerazzurri. Manna tenta gli agenti di Ademola: ingaggio da 5 netti a stagione. I Percassi aspettano un segnale da Milano.

Al di à del possibile colpo Lookman, il Napoli rimane fin qui la regina del mercato. Fin qui tanti movimenti in entrata, ma a breve anche uno importantissimo in uscita. La giornata di oggi, infatti, dovrebbe essere quella della firma di Osimhen con il Galatasaray. Sul fronte innesti, ieri è stato presentato Lang - arrivato dal PSV - che ha subito voluto scaldare il pubblico: "Io amo dribblare, venite a vedermi".

Si parla inoltre della Juventus, che in mezzo al campo ha in Thuram il suo punto di riferimento e non vuole assolutamente lasciarlo partire. "Thuram, muro Juve: stop al PSG", è infatti uno dei titoli presenti oggi in prima pagina sul quotidiano. Luis Enrique cerca Khephren, ma Comolli lo blinda e insiste su Hjulmand (ex Lecce, ora allo Sporting Lisbona).