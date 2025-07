La settimana da dentro o fuori, Corriere della Sera: "Sarà decisiva per Calha e Vlahovic"

"La settimana da dentro o fuori: sarà decisiva per Calha e Vlahovic" scrive stamani il Corriere della Sera in edicola. I 'ribelli' tornano dalle vacanze e incontrano le rispettive società. Agenda piena di impegni per Tare alla ricerca di mezzali ed esterni per accontentare le richieste di Allegri con Jashari ed Estupinian che si avvicinano a grandi passi ai rossoneri.

Mercoledì è atteso a Milano Hakan Calhanoglu. Dopo gli ammiccamenti con il Galatasaray potrebbe essere il Fenerbahce a far sul serio per il regista turco. Secondo quanto trapela da Istanbul, il club di José Mourinho sarebbe pronto ad avanzare una proposta da 20 milioni all’Inter e da 6 più bonus al regista, ecco perché la data del 23 luglio è da cerchiare in rosso sul calendario.

Giovedì sarà invece un giorno decisivo in casa Juventu perché dovrà tornare alla Continassa Dusan Vlahovic, l’attaccante che finora ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto spalmando l’ingaggio. Il serbo non vuole concedere sconti ai bianconeri, accettando decurtazioni dello stipendio da 12 milioni netti.