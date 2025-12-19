Un altro armeno nel centrocampo dell'Inter? Per il post Mkhitaryan piace Spertsyan

La prossima estate l'Inter sarà attesa a grandi cambiamenti e uno dei principali riguarderà il contratto di Henrikh Mkhitaryan, che a giugno arriverà alla sua naturale scadenza. A poco meno di un mese dai suoi 37 anni, i nerazzurri stanno valutando se offrire al giocatore il prolungamento, oppure separarsi a fine stagione dopo quattro stagioni e 160 presenze.

In attesa di comprendere quale sarà la decisione finale sia del club nerazzurro sia del giocatore sul futuro, l’Inter avrebbe iniziato a guardarsi intorno per individuare possibili alternative nel reparto di centrocampo. In quest’ottica, la società nerazzurra avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista armeno.

Come riportato dal sito Panorama.ar, la dirigenza dell’Inter segue infatti con grande attenzione Eduard Spertsyan, centrocampista classe 2000 in forza al Krasnodar e attuale capitano della Nazionale armena. Il giocatore ha appena concluso una stagione molto positiva in Russia, mettendo a referto 9 gol e 13 assist in 25 presenze complessive. Numeri importanti che non sarebbero passati inosservati, tanto che l’Inter avrebbe già mosso i primi passi per monitorare da vicino la situazione, raccogliendo informazioni in vista del futuro.