I 50 club più ricchi al mondo secondo Forbes: solo quattro dal calcio, nessun italiano
Nessuno come i Dallas Cowboys: la franchigia di NFL, con un valore complessivo di 13 miliardi di dollari, guida la The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2025, classifica di Forbes delle 50 società sportive più ricche al mondo. Solo sport americani in top ten: quasi tutte di football americano, con l’incursione di tre squadre di NBA e dei New York Yankees di baseball.
The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2025: la top ten.
1. Dallas Cowboys (NFL) – 13 miliardi di dollari
2. Golden State Warriors (NBA) – 11 miliardi di dollari
3. Los Angeles Rams (NFL) – 10,5 miliardi di dollari
4. New York Giants (NFL) – 10,1 miliardi di dollari
5. Los Angeles Lakers (NBA) – 10 miliardi di dollari
6. New York Knicks (NBA) – 9,75 miliardi di dollari
7. New England Patriots (NFL) – 9 miliardi di dollari
8. San Francisco 49ers (NFL) – 8,6 miliardi di dollari
9. Philadelphia Eagles (NFL) – 8,3 miliardi di dollari
10. Chicago Bears (NFL) e New York Yankees (MLB) – 8,2 miliardi di dollari
Decisamente più indietro i club calcistici: al ventesimo posto c’è il Real Madrid, ovviamente nessuna squadra italiana.
Le società calcistiche più ricche al mondo.
20. Real Madrid (LaLiga) - 6,75 miliardi di dollari
24. Manchester United (Premier League) - 6,6 miliardi di dollari
42. Barcellona (LaLiga) - 5,65 miliardi di dollari
48. Liverpool (Premier League) - 5,4 miliardi di dollari