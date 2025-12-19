Tegola Bernardeschi per il Bologna, fuori già al 40'. Il labiale di Orsolini: "Si è rotto la spalla"
Tegola Federico Bernardeschi per il Bologna. L'ex Juve, autore fin qui di un'ottima prestazione, ha dovuto lasciare il campo al 40' a causa di un problema alla spalla. "Mister, si è rotto la spalla", è l'allarmante messaggio arrivato alla panchina di Italiano da Orsolini. Con Bernardeschi, assai dolorante, poi costretto a uscire lasciando spazio a Jonathan Rowe. Intanto il risultato in quel di Riyadh è sempre sull'1-1.
