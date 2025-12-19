Thuram chiama, Orsolini risponde: Bologna-Inter 1-1 al 45'. Brutto infortunio per Bernardeschi

Orsolini su rigore risponde a Thuram: 1-1 a fine primo tempo nella semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter.

Avvio shock per il Bologna e Inter subito padrona del campo. Bastano appena due minuti ai nerazzurri per sbloccare il match di Riyadh: Bastoni intercetta un passaggio rischioso di Orsolini, si invola sulla sinistra e pennella un cross perfetto per Marcus Thuram, che al volo batte Ravaglia per lo 0-1. L'Inter gestisce bene i ritmi di gioco, ma sul fronte opposto cresce progressivamente la truppa di Italiano. Bernardeschi è il più attivo: prima impegna Martinez con una conclusione centrale, poi va vicino al gol su assist di Holm. Zielinski risponde su assist di Dimarco, ma Ravaglia è decisivo sul tap-in ravvicinato del polacco.

La svolta per i rossoblù arriva nel finale di primo tempo. Dopo un check VAR per un tocco di mano di Bisseck, Chiffi assegna il calcio di rigore al Bologna. Dal dischetto Orsolini è freddissimo: conclusione centrale, Martinez spiazzato, e 1-1 al 35’. Prima dell’intervallo si registrano problemi fisici per Bernardeschi, costretto al cambio a causa di un infortunio alla spalla (dentro Rowe), e per Zielinski, con il gioco fermato brevemente. Si va dunque al riposo in perfetta parità, al termine di un primo tempo intenso e ricco di episodi.