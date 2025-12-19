Thuram quasi recordman di Supercoppa: solo Robbie Keane a segno prima dell'interista
La rete segnata da Marcus Thuram nei minuti iniziali di Bologna-Inter è la seconda più rapida realizzata nella storia della Supercoppa italiana.
L’attaccante francese ha sbloccato le danze dopo un minuto e dodici secondi (1’12’’) del primo tempo della semifinale in corso di svolgimento a Riyadh.
Più rapido di lui, evidenzia Opta, è stato Robbie Keane, nel 2000, in finale contro la Lazio, proprio con la maglia dell’Inter. Pochi (l’inglese segnò solo tre gol in nerazzurro, e nessuno in campionato), ma rapidi.
