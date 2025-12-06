Fantacalcio, 14^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 14^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Hellas Verona - Atalanta)
A: Lookman
B: De Ketelaere, Scamacca
C: Samardzic, Carnesecchi, , Zappacosta, Hien, Ederson, Pasalic, Bellanova
D: Bernasconi, Kossounou, Ahanor, Kolasinac, Musah, Djmsiti, Krstovic, Zalewski
E: Sportiello, Brescianini
BOLOGNA (Lazio-Bologna)
A: Orsolini
B: Castro, Odgaard
C: Holm, Cambiaghi
D: Lykogiannis, Casale, Ferguson, Zortea, Fabbian, Vitik, Dallinga, Dominguez, De Silvestri, Rowe, Ravaglia, Heggem, Miranda, Lucumi, Moro, Bernardeschi, Pobega
E: Ilic, Sulemana I.
CAGLIARI (Cagliari-Roma)
A:
B:
C: Esposito Se., Palestra
D: Gaetano, Folorunsho, Borrelli, Deiola, Caprile, Luperto, Idrissi
E: Pavoletti, Zappa, Rodriguez, Obert, Pintus, Ciocci, Radunovic, Luvumbo, Adopo, Prati, Kilicsoy, Liteta, Rog
COMO (Inter-Como)
A: Paz
B:
C: J. Rodriguez, Addai
D: Morata, Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Douvikas, Valle, Butez, Diego Carlos, Ramon, Moreno, Baturina, Caqueret, Perrone, Diao
E: Van der Brempt, Posch, Cavlina
CREMONESE (Cremonese-Lecce)
A:
B:
C: Vardy, Baschirotto, Vandeputte, Terracciano,Bonazzoli,
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Bondo, Bianchetti, Ceccherini, Folino, Pezzella
E: Sarmiento, Johnsen, Sanabria, Moumbagna
FIORENTINA (Sassuolo- Fiorentina)
A:
B:
C: Kean
D: Piccoli, Fazzini, Ranieri, Mandragora, Dodò, Gudmudsson, De Gea, Fortini
E: Parisi, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Sohm, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Ndour
GENOA (Udinese-Genoa)
A:
B:
C: Martin, Colombo
D: Frendrup, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Ekuban, Ekhator, Thorsby, Gronbaek, Malinovskyi, Ostigard, Vitinha, Vasquez
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Atalanta)
A:
B:
C: Giovane, Belghali
D: Montipo, Orban, Bernede, Bella - Kotchap, Harroui, Mosquera
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Frese, Valentini, Unai Nunez, Al - Musrati, Oyegoke
INTER (Inter-Como)
A: Lautaro, Calhanoglu, Thuram
B: Bonny, Dimarco, Bastoni, Sommer
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella, Sucic, Zielinski
D: Acerbi, Frattesi, Bisseck, Diouf, Luis Henrique, De Vrij
E:
JUVENTUS (Napoli-Juventus)
A:
B: Yildiz
C: Conceicao, Di Gregorio, Thuram, Cambiaso, Kalulu
D: Koopmeiners, McKennie, Zhegrova, Locatelli, Openda, David, Kostic
E: Joao Mario, Perin, Adzic, Miretti, Kelly, Cabal, Rouhi
LAZIO (Lazio-Bologna)
A: Zaccagni
B:
C: Provedel, Castellanos, Gila, Basic
D: Marusic, Vecino, Provstgaard, Guendouzi, Pedro, Tavares, Isaksen, Dia, Dele-Bashiru, Lazzari, Pellegrini Lu.
E: Patric, Noslin, Mandas, Belhayane
LECCE (Cremonese-Lecce)
A:
B:
C: Berisha
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Sottil, Tiago Gabriel, Falcone, Banda
E: Kouassi, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh, Pierret
MILAN (Torino-Milan)
A: Leao, Pulisic
B: Maignan, Saelemaekers
C: Gabbia, Pavlovic, Modric
D: Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku, Estupinan, Tomori, Jashari
E: Odogu, Balentien, Terracciano, De Winter
NAPOLI (Napoli-Juventus)
A: McTominay, Neres
B: Savic, Hojlund,
C: Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, Noa Lang, Rrahmani, Beukema,
D: Olivera, Juan Jesus, Lucca, Politano, Vergara
E: Marianucci, Ambrosino
PARMA (Pisa-Parma)
A:
B:
C: Valeri, Pellegrino
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Guaita, Oristanio, Ondrejka, Bernabè, Delprato,
E: Djuric, Benedyczak, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Sorensen
PISA (Pisa-Parma)
A:
B:
C:
D: Tramoni, Moreo, Leris, Vural, Aebischer, Semper, Nzola, Tourè, Piccinini, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Meister, Angori
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti
ROMA (Cagliari-Roma)
A: Soulè, Svilar
B: Konè, Mancini, Cristante, Dybala
C: Hermoso, N'Dicka, Wesley, Celik, Pellegrini Lo
D: Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui, Ghilardi, Baldanzi, Ferguson, Bailey
E: Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli, Tsimikas
SASSUOLO (Sassuolo-Fiorentina)
A:
B:
C: Thorstvedt, Matic, Laurientè, Pinamonti
D: Fadera, Vranckx, Candè, Coulibaly W., Walukiewicz, Muric, Konè I., Doig, Idzes, Muharemovic, Volpato
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz
TORINO (Torino-MIlan)
A:
B:
C:
D: Ngonge, Asllani, Maripan, Lazaro, Casadei, Adams, Vlasic, Paleari, Nkounkou, Anjorin, Ismajli, Zapata, Coco, Israel, Simeone
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan , Masina, Nije, Abhouklal, Gineitis
UDINESE (Udinese-Genoa)
A:
B:
C: Zaniolo, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Zanoli, Ekklenkamp, Ehizibue, Lovric, Kabasele, Buksa, Okoye, Karlstrom, Davis
E: Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Bravo, Bayo
