TMW Lookman è cedibile a gennaio? L'Atalanta non sbarra la porta. Ma dipenderà dall'offerta

L'Atalanta può cedere Ademola Lookman a gennaio? Non è dato sapere, ma se dovesse arrivare un'offerta corretta sarebbe sicuramente presa in considerazione. I nerazzurri non fanno il prezzo per il nigeriano, sebbene nello scorso luglio servissero circa 50 milioni per liberarlo (senza bonus). L'Inter ne aveva offerti 42, più 3 milioni di bonus difficili: solo vincendo lo Scudetto o la Champions League, al primo ano, sarebbero maturati. Altrimenti la cifra sarebbe rimasta quella.

Ed è proprio quello il valore che i nerazzurri danno al proprio attaccante, milione più, milione meno. A un anno e mezzo dalla scadenza non è una cifra da poco, tutt'altro. Anche perché se dovesse arrivare a giugno, ecco che potrebbe essere utilizzato l'articolo 17 per svincolarsi, anche se poi la FIFA troverebbe un certo valore per il risarcimento, ma sarebbe senz'altro inferiore (e di gran lunga) rispetto a quanto potrebbe essere incassato ora.

Insomma, c'è il Galatasaray e non è una novità. Nelle prossime settimane sono attesi altri interessamenti da parte di club di squadre europee di medio alto livello. Dunque è impossibile fare ora le carte a quello che sarà il futuro di Lookman, ma di certo la porta non è sbarrata come a luglio dell'anno scorso, tutt'altro.