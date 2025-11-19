Atalanta, finalmente Palladino ha (quasi) tutti a disposizione: rientrati altri 6 nazionali

È proseguita nel pomeriggio, al Centro Bortolotti di Zingonia, la preparazione dell'Atalanta in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. In occasione della 12ª giornata della Serie A, la squadra di De Roon affronterà i partenopei sabato 22 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona, con calcio d’inizio fissato alle 20.45.

La seduta odierna ha visto il gruppo tornare gradualmente al completo: dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, sono infatti rientrati a Zingonia Nicola Zalewski, Sead Kolasinac, Mario Pasalic, Nikola Krstovic, Charles De Ketelaere e Isak Hien, pronti a riaggregarsi ai compagni per preparare al meglio la trasferta in Campania. Lo staff tecnico di Raffaele Palladino ha potuto così riprendere il lavoro con una rosa più ampia. All'appello mancano soltanto Kossounou e Sulemana.

Per la giornata di domani, giovedì 20 novembre, mister Palladino ha programmato un nuovo allenamento pomeridiano, ancora una volta a porte chiuse, sempre al Centro Bortolotti. Prosegue invece il lavoro a parte del lungo degente Bakker.